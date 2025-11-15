FLG 2025 Ateliers créatifs Imagine une recette de grand chef ! Salle Montaigne Périgueux

FLG 2025 Ateliers créatifs Imagine une recette de grand chef !

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Avec Caroline LAFFON | De 8 à 11 ans .

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr

