FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza Salle Montaigne Périgueux
FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza Salle Montaigne Périgueux samedi 15 novembre 2025.
FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Avec Anne-Fleur MULTON | A partir de 7 ans .
Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza
German : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza
L’événement FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux