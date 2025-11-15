FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza Salle Montaigne Périgueux

FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Avec Anne-Fleur MULTON | A partir de 7 ans .

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza

German : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza

L’événement FLG 2025 Ateliers créatifs La cuisine par le menu écris le plus appétissant menu et rejoins la relève de la brigade avec Azza Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux