FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge Périgueux
FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge
Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Avec Aurélie THEROND .
Espace Ateliers Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge
German : FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge
L’événement FLG 2025 Ateliers La cuisine délice et anti-gaspi d’Aurélie pain perdu apéritif au curry & cake aux amandes et au vin rouge Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux