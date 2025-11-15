FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans) Salle Montaigne Périgueux

FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans)

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans), avec les animateurs périscolaires de la ville de Périgueux .

Salle Montaigne Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 32 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans)

German : FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans)

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans)

L’événement FLG 2025 Ateliers ludique La course au Macaron (de 6 à 10 ans) Périgueux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Communal de Périgueux