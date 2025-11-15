FLG 2025 Confréries du Périgord Intronisation des Ambassadeurs du goût et du bien manger Périgueux
FLG 2025 Confréries du Périgord Intronisation des Ambassadeurs du goût et du bien manger Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Place Saint Louis Périgueux Dordogne
Début : 2025-11-15
Fidèles à la tradition et à l’esprit de convivialité périgourdine, les Confréries du Périgord seront présentes avec un défilé en habits d’apparat en coeur de ville, célébrant les savoir faire et les produits de notre région. Moment fort du weekend plusieurs élèves des écoles de Périgueux seront intronisés Ambassadeurs du goût et du bien-manger , après avoir participé à un projet préscolaire autour du patrimoine culinaire. .
Place Saint Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
