FLG 2025 Démonstration Avez-vous la frite… et les sauces qui vont avec ? Mayonnaise et sauce de friterie, ketchup & piccalilli Esplanade Robert Badinter Périgueux

FLG 2025 Démonstration Avez-vous la frite… et les sauces qui vont avec ? Mayonnaise et sauce de friterie, ketchup & piccalilli

Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Avec Marie-Laure FRECHET & Valérie LHOMME .

Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

