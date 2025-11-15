Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise Grande Scène du Théâtre Périgueux

FLG 2025 Démonstration Calamars farcis

FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise Grande Scène du Théâtre Périgueux samedi 15 novembre 2025.

FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise

Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Avec FERRANDI Paris & le Chef Alexander DREYER   .

Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise

German : FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise

Italiano :

Espanol :

L’événement FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise Périgueux a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Communal de Périgueux