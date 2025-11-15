FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise Grande Scène du Théâtre Périgueux
FLG 2025 Démonstration Calamars farcis, basquaise Grande Scène du Théâtre Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avec FERRANDI Paris & le Chef Alexander DREYER .
Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
