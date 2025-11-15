FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé ! Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé ! Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.
FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé !
Esplanade Badinter Espace démonstration Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Avec Josselin MARIE .
Esplanade Badinter Espace démonstration Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé !
German : FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé !
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé !
L’événement FLG 2025 Démonstration Frites de salsifis des légumes gourmands par un chef engagé ! Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux