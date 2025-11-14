FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux

Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Avec Guillaume VERLET Amonë .

Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux

German : FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux

L’événement FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux