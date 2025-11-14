FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux Esplanade Badinter Périgueux vendredi 14 novembre 2025.
FLG 2025 Démonstration le succulent du Chef une recette gourmande avec dinde, coppa, et brie de Meaux
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne
Avec Guillaume VERLET Amonë .
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
