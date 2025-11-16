Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais Esplanade Robert Badinter Périgueux

FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais

FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais Esplanade Robert Badinter Périgueux dimanche 16 novembre 2025.

FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais

Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Avec Joseph DOVERMAN   .

Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais

German : FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais

Italiano :

Espanol :

L’événement FLG 2025 Démonstration Les fameux Irish Scones par un authentique chef irlandais Périgueux a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Communal de Périgueux