FLG 2025 Démonstration Notre chaud-froid de chocolat signature, glace à la vanille de Tahiti, praliné à la noisette Grande Scène du Théâtre Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
Grande Scène du Théâtre Esplanade Robert Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-11-16
Avec Patrice & Xabi IBARBOURE .
Grande Scène du Théâtre Esplanade Robert Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
