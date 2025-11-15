FLG 2025 Démonstration Pisarei et faso gnocchis de chapelure aux haricots blancs Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Démonstration Pisarei et faso gnocchis de chapelure aux haricots blancs
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne
Gratuit
Avec Luana & Alessandra BELMONDO .
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
