FLG 2025 Démonstration Pisarei et faso gnocchis de chapelure aux haricots blancs Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.

Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Avec Luana & Alessandra BELMONDO   .

Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

