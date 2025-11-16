FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne Esplanade Badinter Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Avec Alessandra PIERINI .
Esplanade Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne
German : FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne
L’événement FLG 2025 Démonstration Tagliatelles fraîches à la châtaigne Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux