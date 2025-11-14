FLG 2025 Démonstration Tartelettes gourmandes aux noix et miel du Périgord Esplanade Robert Badinter Périgueux
FLG 2025 Démonstration Tartelettes gourmandes aux noix et miel du Périgord Esplanade Robert Badinter Périgueux vendredi 14 novembre 2025.
Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Avec Angélique REBIERE .
Esplanade Robert Badinter Espace démonstrations Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
