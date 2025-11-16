FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival Grande scène du Théâtre Périgueux
FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival Grande scène du Théâtre Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival
Grande scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Avec François-Régis GAUDRY et ses amis .
Grande scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival
German : FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival
L’événement FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux