FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival Grande scène du Théâtre Périgueux

FLG 2025 Évènement On va déguster sur France Inter, en public et en direct du festival

Grande scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Avec François-Régis GAUDRY et ses amis .

Grande scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

