FLG 2025 Evènement ! Quand Périgueux bouge le prix de l’engagement Grande Scène du Théâtre Périgueux

FLG 2025 Evènement ! Quand Périgueux bouge le prix de l’engagement

Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Avec le.la lauréat.e de cette première édition & Jean-Robert PITTE, président du jury du prix de l’engagement de la ville de Périgueux .

Grande Scène du Théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

