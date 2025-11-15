FLG 2025 La grande dictée gourmande Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 La grande dictée gourmande

Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Conçue et animée par Julien SOULIE

Préparez vos stylos, aiguisez vos plumes et dépoussiérez vos Bescherelle ! Il est temps de réviser la langue française à la sauce gastronomique. Julien Soulié, auteur passionné et expert reconnu du Projet Voltaire, vous convie à une dictée aussi relevée qu’un bon plat mijoté. Entre accords épicés, participes bien dorés et saveurs lexicales inattendues, cette dictée promet un festin de mots pour tous les gourmets du verbe.. et des mets. .

Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

