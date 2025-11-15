Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat Angélique

FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.

FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Avec Blandine GIAMBIASI   .

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner

German : FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner

Italiano :

Espanol :

L’événement FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner Périgueux a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Communal de Périgueux