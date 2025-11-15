FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Rencontre-débat Angélique, maceron, criste-marine, délicieuses plantes de nos bords de chemins les connaïtre et les cuisiner Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avec Blandine GIAMBIASI .
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
