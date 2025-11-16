FLG 2025 Rencontre-débat Bébés, enfants, adolescents un casse-tête alimentaire qui a des solutions ! Salle Andrè-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux
FLG 2025 Rencontre-débat Bébés, enfants, adolescents un casse-tête alimentaire qui a des solutions ! Salle Andrè-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
Salle Andrè-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux
Gratuit
16 novembre 2025
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Avec Stéphanie ANTOINE et Solène COLLIN .
Salle Andrè-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
