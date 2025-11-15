FLG 2025 Rencontre-débat Folles histoires de la gastronomie de la cuisine des maisons closes à tous les plaisirs de la table Salle André Maurois (Théâtre R-1) Périgueux
FLG 2025 Rencontre-débat Folles histoires de la gastronomie de la cuisine des maisons closes à tous les plaisirs de la table Salle André Maurois (Théâtre R-1) Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avec Alexxandra PIERINI & Jean-Robert PITTE animée par Quentin GIRARD, journaliste à Libération .
Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
