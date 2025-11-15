FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux
FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux samedi 15 novembre 2025.
FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.
Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Avec Jean-Paul GUERARD & Bruno LAURIOUX .
Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.
German : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.
L’événement FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux