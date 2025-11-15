Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat La diététique

FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Périgueux samedi 15 novembre 2025.

FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.

Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Avec Jean-Paul GUERARD & Bruno LAURIOUX   .

Salle André-Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.

German : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun.

L’événement FLG 2025 Rencontre-débat La diététique, une longue histoire, un vrai sujet de santé pour chacun. Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux