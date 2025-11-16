FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition ! Salle André Maurois (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition !

Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Avec Benoît AUBE & Kendji WONGSODIKROMO .

Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition !

German : FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition !

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition !

L’événement FLG 2025 Rencontre-débat Le mariage audacieux de la cuisine & des épices secrets de composition ! Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux