FLG 2025 Rencontre-débat Le patrimoine culinaire français revisité Grande scène du théâtre Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat Le patrimoine culinaire français revisité Grande scène du théâtre Périgueux samedi 15 novembre 2025.

Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Avec Jean-François PIEGE & Vincent FERNIOT   .

Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

