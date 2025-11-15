FLG 2025 Rencontre-débat Rencontre avec le champion du burger et le fin de connaisseur des sandwichs dans le monde Salle André Maurois (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat Rencontre avec le champion du burger et le fin de connaisseur des sandwichs dans le monde

Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Jean-Noël ESCOFFIER & Joannes RICHARD .

Salle André Maurois (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

