FLG 2025 Rencontre-débat rencontre avec l’expert mycologue star des réseaux et la philosphe de la fermentation Salle Grassé (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 Rencontre-débat rencontre avec l’expert mycologue star des réseaux et la philosphe de la fermentation

Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Avec Guillaume E-LOPEZ Zennô nature & Anne-Sophie MOREAU .

Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

