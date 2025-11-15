FLG 2025 Rencontre-dégustation Arômes, saveurs et traditions culinaires de la cuisine ségarade à la cuisine d’Afrique du Nord Salle Grassé (Théâtre R-1) Périgueux
Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avec Farah KERAM et Hélène JAWHARA PIÑER .
Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
