FLG 2025 Rencontre-Dégustation Choisir, déguster, conserver le vin… Esplanade Badinter Périgueux samedi 15 novembre 2025.
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théatre) Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Avec Nico l’Alchimiste et Gaëlle REYNOU .
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théatre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
