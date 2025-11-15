Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FLG 2025 Rencontre-Dégustation Choisir, déguster, conserver le vin… Esplanade Badinter Périgueux

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théatre) Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Avec Nico l’Alchimiste et Gaëlle REYNOU   .

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théatre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  livregourmand@perigueux.fr

