FLG 2025 Rencontre-dégustation Du potager aux bocaux tartines au chuteney de rhubarbe, fromage frais, roquette. Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Rencontre-dégustation Du potager aux bocaux tartines au chuteney de rhubarbe, fromage frais, roquette.

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Avec Valérie VIRORELLO-JAMILI & Dorian NIETO .

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

