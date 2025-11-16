FLG 2025 Rencontre-dégustation Les noix du placard confestionnner un gomasio thé fumé-noix et une pâte à tartiner à base de noix Esplanade Badinter Périgueux
FLG 2025 Rencontre-dégustation Les noix du placard confestionnner un gomasio thé fumé-noix et une pâte à tartiner à base de noix Esplanade Badinter Périgueux dimanche 16 novembre 2025.
FLG 2025 Rencontre-dégustation Les noix du placard confestionnner un gomasio thé fumé-noix et une pâte à tartiner à base de noix
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Avec Joëlle DANIÈS .
Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
