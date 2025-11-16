FLG 2025 Rencontre-dégustation Mettez du piment dans votre assiette et dégustation de truffes au piment Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Rencontre-dégustation Mettez du piment dans votre assiette et dégustation de truffes au piment

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Avec Sophie DUPUIS-GAULIER .

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

