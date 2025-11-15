FLG 2025 Rencontre dégustation Nouvelle tendance le vin sans alcool ? Salle Grassé (Théâtre R-1) Périgueux

FLG 2025 Rencontre dégustation Nouvelle tendance le vin sans alcool ?

Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Sarah MISSAOUI .

Salle Grassé (Théâtre R-1) Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Rencontre dégustation Nouvelle tendance le vin sans alcool ?

German : FLG 2025 Rencontre dégustation Nouvelle tendance le vin sans alcool ?

Italiano :

Espanol :

L’événement FLG 2025 Rencontre dégustation Nouvelle tendance le vin sans alcool ? Périgueux a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Communal de Périgueux