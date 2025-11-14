FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent ! Esplanade Badinter Périgueux

FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent !

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Avec Pascal GARBE et Beena PARADIN-MIGOTTO .

Esplanade Badinter Comptoir de dégustation (Théâtre) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent !

German : FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent !

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent !

L’événement FLG 2025 Rencontre-dégustation Un Jardin qui se mange et des épices qui se boivent ! Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux