FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival Grande scène du théâtre Périgueux
FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival Grande scène du théâtre Périgueux vendredi 14 novembre 2025.
FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival
Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Avec Pierre GAGNAIRE, président d’honneur du festival du Livre Gourmand 2025 .
Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
English : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival
German : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival
Italiano :
Espanol : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival
L’événement FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux