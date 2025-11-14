FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival Grande scène du théâtre Périgueux

FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival

Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Avec Pierre GAGNAIRE, président d’honneur du festival du Livre Gourmand 2025 .

Grande scène du théâtre Esplanade Badinter Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr

English : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival

German : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival

Italiano :

Espanol : FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival

L’événement FLG 2025 Soirée d’ouverture et remise des prix du Festival Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux