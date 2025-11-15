FLG 2025 Spectacle famille La Cuisine Musicale Théâtre le Palace Ralph FLINKER Périgueux
Théâtre le Palace Ralph FLINKER 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-16 15:45:00
2025-11-15 2025-11-16
La Cuisine Musicale par la Compagnie Minute Papillon
Un spectacle lyrique et ludique pour tous à partir de 4 ans
Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra… Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent instruments de musique la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse… pour cuisiner au naturel ou revisiter joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno, ou musiques du monde ! .
Théâtre le Palace Ralph FLINKER 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
