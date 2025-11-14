FLG 2025 Spectacle famille Le Journal de Grosse Patate Théâtre le Palace Ralph FLINKER Périgueux

FLG 2025 Spectacle famille Le Journal de Grosse Patate

Théâtre le Palace Ralph FLINKER 15 rue Bodin Périgueux Dordogne

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Le Journal de Grosse Patate Compagnie Lazzi Zanni

Théâtre-danse jeune public à partir de 7 ans

Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à l’école parce qu’elle mange tout le temps. Elle, elle sait qu’elle est ronde et douce. Mais dans ses rêves elle rencontre l’homme en noir qui l’aide à mieux comprendre le monde.

A mi-chemin entre le journal intime et le récit, ce spectacle porte un regard tendre sur la cruauté de l’enfance et traite de sujets graves l’amour, l’amitié, le deuil, la différence… .

