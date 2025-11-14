FLG 2025 Spectacle famille Le Journal de Grosse Patate Théâtre le Palace Ralph FLINKER Périgueux
Théâtre le Palace Ralph FLINKER 15 rue Bodin Périgueux Dordogne
Le Journal de Grosse Patate Compagnie Lazzi Zanni
Théâtre-danse jeune public à partir de 7 ans
Grosse Patate, c’est le surnom qu’on lui donne à l’école parce qu’elle mange tout le temps. Elle, elle sait qu’elle est ronde et douce. Mais dans ses rêves elle rencontre l’homme en noir qui l’aide à mieux comprendre le monde.
A mi-chemin entre le journal intime et le récit, ce spectacle porte un regard tendre sur la cruauté de l’enfance et traite de sujets graves l’amour, l’amitié, le deuil, la différence… .
Théâtre le Palace Ralph FLINKER 15 rue Bodin Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 livregourmand@perigueux.fr
