Flicourt : un site d’observation d’exception pour les oiseaux, Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage, Saint-Martin-la-Garenne

Informations pratiques

Flicourt : un site d’observation d’exception pour les oiseaux Samedi 19 septembre, 14h00 Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage Yvelines

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Calme et éloignée des centres urbains, cette ancienne carrière réaménagée est d’une grande richesse écologique.

Un front de taille de l’ancienne carrière a été conservé pour permettre à l’hirondelle de rivage d’y nicher. Des aménagements permettent par ailleurs d’y observer plus de 160 espèces d’oiseaux : Canards souchets, Grands cormorans, Grèbes huppés, Hérons cendrés… Sarcelles d’été et d’hiver se donnent notamment rendez-vous sur les berges et dans les roselières.

De par son intérêt ornithologique, le site a été classé en 2006 au titre de la Directive « Oiseaux » et intégré dans le site Natura 2000 « Boucles de Moisson, de Guernes et forêt de Rosny », animé par Île-de-France.

Bienvenue sur ce site d’exception !

Les Jumelles sont fournies.

Espace naturel régional de Flicourt – Chemin du Barrage 78520 Saint-Martin-la-Garenne Saint-Martin-la-Garenne 78520 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/flicourt-un-site-dobservation-dexception-pour-les-oiseaux/ »}]

Calme et éloignée des centres urbains, cette ancienne carrière réaménagée est d’une grande richesse écologique. reserve naturelle régionale oiseaux

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