Flip book Centre d’art Gwinzegal Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Flip book

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Racontez une histoire en images ! En photographiant, dessinant et assemblant vos images, vous réaliserez un flip book un petit livret qui s’anime lorsqu’on le feuillette rapidement. .

Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Flip book Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol