Flip Expo Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Le Tréport

Flip Expo

Salle Serge Reggiani et Gymnase Léo Lagrange Avenue des Canadiens Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Pour cette 18ème édition, venez profiter de l’installation de 150 machines réparties dans la salle Reggiani et le gymnase Léo Lagrange. Les amateurs de jeux d’arcades, de pincabs, de baby-foot ne seront pas en reste.

Tournoi amical de catch the light et un Tournoi amical de babyfoot. Les deux seront gratuits

Le salon sera ouvert samedi 18 avril de 10 h à 19 h et dimanche 19 avril de 10 h à 17 h. .

avousdeflipper@gmail.com

English : Flip Expo

