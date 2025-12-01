FLIP Fabrique / Ex Machina / Robert Lepage La Villette Paris

Huit acrobates, cinq matchs, un ring. Le metteur en scène québécois Robert Lepage s’associe à la compagnie de cirque FLIP Fabrique pour revisiter le monde du catch dans un spectacle cartoonesque, où tous les coups (de théâtre) sont permis.

Un spectacle qui mêle lutte, cirque et théâtre !

Du jeudi 11 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :

dimanche

de 16h00 à 17h20

samedi

de 18h00 à 19h20

jeudi

de 19h00 à 20h20

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h20

Fermé le jeudi 25 décembre 2025

payant

De 10 à 35 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis

https://www.lavillette.com/manifestations/flip-fabrique-et-ex-machina-robert-lepage/ +33140037575