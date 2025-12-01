FLIP Fabrique / Ex Machina / Robert Lepage La Villette Paris
Huit acrobates, cinq matchs, un ring. Le metteur en scène québécois Robert Lepage s’associe à la compagnie de cirque FLIP Fabrique pour revisiter le monde du catch dans un spectacle cartoonesque, où tous les coups (de théâtre) sont permis.
Un spectacle qui mêle lutte, cirque et théâtre !
Du jeudi 11 décembre 2025 au mercredi 31 décembre 2025 :
dimanche
de 16h00 à 17h20
samedi
de 18h00 à 19h20
jeudi
de 19h00 à 20h20
mardi, mercredi, vendredi
de 20h00 à 21h20
Fermé le jeudi 25 décembre 2025
payant
De 10 à 35 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Espace ChapiteauxParis
