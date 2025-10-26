Flip-Flop Fun (visite et percussions corporelles, 3/5 ans) Lafayette Anticipations Paris

Flip-Flop Fun (visite et percussions corporelles, 3/5 ans) Lafayette Anticipations Paris dimanche 26 octobre 2025.

Un atelier conçu par la compagnie de danse Ayoba.

* Réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Découvrez l’orchestre de tongs de Meriem Bennani en famille, puis explorez, en compagnie des médiateur.ices, les capacités musicales et rythmiques de vos propres corps avec une initiation à la percussion corporelle !

Du dimanche 26 octobre 2025 au dimanche 08 février 2026 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

gratuit sous condition Public enfants.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/flip-flop-fun-visite-et-percussions-corporelles-35-ans