FlipÉvasion 2026

Salle du Virolet Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Le rendez-vous des passionnés de flippers & d’arcade !

Les 18 & 19 avril 2026, replongez dans l’univers rétro, fun et électrique de FlipÉvasion à Saint-Marcel (à 1h de Paris et 45 min de Rouen).

️ Flippers, bornes d’arcade, babyfoot, air hockey, boxer, jeux enfants, réalité virtuelle, attrape-peluches… et bien d’autres machines !

➡️ Jeux en accès libre profitez des machines en Free Play pour jouer sans limite (hors jeux distribuant des marchandises).

Tournoi de flipper (via Insider Connected)

Samedi et dimanche à 14h 15 € l’inscription

Modalités et lots à gagner sur notre site internet.

️ Entrée 8 €

Salle du Virolet

10 rue du Virolet

27950 Saint-Marcel

Horaires

• Samedi 10h 19h

• Dimanche 10h 17h

Restauration & parking sur place

️ Présence de professionnels et exposants sur place découvrez leurs stands et échangez avec des passionnés du monde du flipper et du jeu.

Deux jours de jeux, de défis et de nostalgie à partager entre amis ou en famille, que vous soyez amateur, curieux ou collectionneur !

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Salle du Virolet Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

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English : FlipÉvasion 2026

L’événement FlipÉvasion 2026 Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération