Flipper’s week 3.8 Saint-Julien-les-Villas

Flipper's week 3.8 Salle Jimmy Hayes Saint-Julien-les-Villas 2026-03-28

Flipper’s week 3.8 Saint-Julien-les-Villas samedi 28 mars 2026.

Flipper’s week 3.8

Salle Jimmy Hayes Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29

Au programme
> Flippers, bornes d’arcade, babyfoot et consoles de jeux
> Animations, tournois et tombola
> Stands et rencontres entre passionnés

Nouveauté 2026 un grand espace dédié aux consoles de jeux et au rétrogaming pour revivre les classiques !

Sur place buvette* et restauration pour profiter pleinement du week-end

Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou en famille, venez partager un moment de fun et de nostalgie !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Salle Jimmy Hayes Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 47 94 94 40  flippersweek@gmail.com

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English :

L’événement Flipper’s week 3.8 Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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