Flipper’s week 3.8

Salle Jimmy Hayes Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Au programme

> Flippers, bornes d’arcade, babyfoot et consoles de jeux

> Animations, tournois et tombola

> Stands et rencontres entre passionnés



Nouveauté 2026 un grand espace dédié aux consoles de jeux et au rétrogaming pour revivre les classiques !



Sur place buvette* et restauration pour profiter pleinement du week-end



Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou en famille, venez partager un moment de fun et de nostalgie !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Salle Jimmy Hayes Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 47 94 94 40 flippersweek@gmail.com

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English :

L’événement Flipper’s week 3.8 Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne