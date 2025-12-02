Flirt Comedy Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Flirt Comedy

Mardi 2 décembre 2025 de 20h45 à 22h15. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Début : 2025-12-02 20:45:00

fin : 2025-12-02 22:15:00

2025-12-02

Le Flirt Comedy est de retour au Marseille Comedy Club !

Préparez-vous à vivre une soirée pas comme les autres un savoureux mélange de date et de rire !

Animée par le duo pétillant Sébastien Meï & Amy London, cette soirée invite des inconnus à monter sur scène pour se rencontrer… mais sous le signe du fun jeux, quiz, questions décalées et bonne humeur seront au menu.



Le concept



Le public a deux choix soit participer en tant que prétendant·e et potentiellement être appelé·e à monter sur scène, soit venir en spectateur·trice pour rire, soutenir un·e ami·e ou juste passer un bon moment.





Sur scène, les candidats vont répondre à des questions, jouer, se dévoiler dans la bonne humeur — et qui sait ? peut-être faire une belle rencontre ! Et dans tous les cas, vous repartez assurés d’avoir passé une soirée originale et pleine d’humour.





Et après le show l’ambiance continue ! Restez pour prolonger les discussions, poursuivre les rencontres, ou simplement savourer la soirée dans une atmosphère détendue.





Même sans rencontre amoureuse, c’est sur que t’auras un truc à raconter le lendemain ! .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Flirt Comedy is back at the Marseille Comedy Club!

Get ready for an evening like no other: a tasty mix of dates and laughter!

German :

Die Flirt Comedy ist zurück im Marseille Comedy Club!

Machen Sie sich bereit für einen Abend, der nicht wie jeder andere ist: eine köstliche Mischung aus Datum und Lachen!

Italiano :

Flirt Comedy torna al Marseille Comedy Club!

Preparatevi a una serata senza precedenti: un gustoso mix di appuntamenti e risate!

Espanol :

Flirt Comedy vuelve al Club de la Comedia de Marsella

Prepárese para una velada sin igual: ¡una sabrosa mezcla de citas y risas!

