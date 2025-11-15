FLM Dévernissage Ciné-concert & restitution Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul
FLM Dévernissage Ciné-concert & restitution
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
En clôture de l’exposition, un ciné-concert librement inspiré du cinéma muet et de l’expressionnisme. À l’issue de la performance, nous partagerons les créations issues des ateliers arts plastiques et musique/cinéma. Une restitution collective, brute et vivante.Tout public
Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr
English :
The exhibition closes with a ciné-concert freely inspired by silent cinema and expressionism. At the end of the performance, we’ll share the creations from the visual arts and music/cinema workshops. A collective, raw and lively restitution.
German :
Zum Abschluss der Ausstellung ein Filmkonzert, das frei von Stummfilm und Expressionismus inspiriert ist. Im Anschluss an die Aufführung teilen wir die Kreationen, die in den Workshops für Bildende Kunst und Musik/Kino entstanden sind. Eine kollektive, rohe und lebendige Wiedergabe.
Italiano :
La mostra si chiuderà con un film concerto liberamente ispirato al cinema muto e all’espressionismo. Al termine della performance, condivideremo le creazioni dei laboratori di arti visive e musica/cinema. Una performance collettiva, cruda e vivace.
Espanol :
La exposición se clausurará con un cine-concierto inspirado libremente en el cine mudo y el expresionismo. Al final de la actuación, compartiremos las creaciones de los talleres de artes visuales y música/cine. Una actuación colectiva, cruda y viva.
