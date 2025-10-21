FLM Exposition collective critique Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

FLM Exposition collective critique Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul mardi 21 octobre 2025.

FLM Exposition collective critique

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-21

fin : 2025-11-15

FLM. Trois lettres nées de la contraction de flemme .

Cette exposition réunit des élèves de tous âges, des artistes professionnels, des femmes de l’association Femmes Relais, et des jeunes accompagné.e.s par la protection judicaire de la jeunesse. Tous réunis dans une même énergie faire, dire, montrer.

Au mur dessins, peintures, volumes, textes, éditions critiques.

Dans les mains des outils simples, des papiers parfois récupérés, des formats parfois bruts. Dans les esprits la volonté de prendre la parole sans filtre, de questionner le monde par l’art, de transformer la flemme en force créatrice.

FLM, c’est une exposition avec les moyens du bord, mais le coeur au centre. Une création collective produite par le collectif CREW333.Tout public

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

FLM. Three letters born from the contraction of flemme .

This exhibition brings together students of all ages, professional artists, women from the Femmes Relais association, and young people under the care of the youth protection service. All united by the same energy: to do, to say, to show.

On the wall: drawings, paintings, volumes, texts, critical editions.

In the hands: simple tools, sometimes recycled paper, sometimes raw formats. In their minds: the desire to speak out without filters, to question the world through art, to transform laziness into a creative force.

FLM is an exhibition with the means at hand, but with the heart at the center. A collective creation produced by the CREW333 collective.

German :

FLM. Drei Buchstaben, die aus der Kontraktion von flemme entstanden sind.

Diese Ausstellung vereint Schüler aller Altersstufen, professionelle Künstler, Frauen der Vereinigung Femmes Relais und Jugendliche, die von der Jugendfürsorge begleitet werden. Alle sind in einer gemeinsamen Energie vereint: machen, sagen, zeigen.

An der Wand: Zeichnungen, Gemälde, Volumen, Texte, kritische Ausgaben.

In den Händen: einfache Werkzeuge, manchmal wiederverwendetes Papier, manchmal rohe Formate. In den Köpfen: der Wille, ungefiltert das Wort zu ergreifen, die Welt durch die Kunst zu hinterfragen, Faulheit in kreative Kraft zu verwandeln.

FLM, das ist eine Ausstellung mit den Mitteln des Alltags, aber mit dem Herzen im Zentrum. Eine kollektive Kreation, die vom Kollektiv CREW333 produziert wurde.

Italiano :

FLM. Tre lettere nate dalla contrazione di flemme .

Questa mostra riunisce studenti di tutte le età, artisti professionisti, donne dell’associazione Femmes Relais e giovani affidati al Servizio di Protezione Giudiziaria dei Giovani. Tutti uniti dalla stessa energia: fare, dire, mostrare.

Sul muro: disegni, dipinti, volumi, testi, edizioni critiche.

Nelle loro mani: strumenti semplici, a volte carta di recupero, a volte formati grezzi. Nelle loro menti: il desiderio di parlare senza filtri, di interrogare il mondo attraverso l’arte, di trasformare la pigrizia in forza creativa.

FLM è una mostra con i mezzi a disposizione, ma con il cuore al centro. Una creazione collettiva prodotta dal collettivo CREW333.

Espanol :

FLM. Tres letras nacidas de la contracción de flemme .

Esta exposición reúne a estudiantes de todas las edades, artistas profesionales, mujeres de la asociación Femmes Relais y jóvenes tutelados por el Servicio de Protección Judicial de Menores. Todos unidos por la misma energía: hacer, decir, mostrar.

En la pared: dibujos, pinturas, volúmenes, textos, ediciones críticas.

En sus manos: herramientas sencillas, a veces papel recuperado, a veces formatos en bruto. En sus mentes: el deseo de hablar sin filtros, de cuestionar el mundo a través del arte, de transformar la pereza en fuerza creativa.

FLM es una exposición con los medios a mano, pero con el corazón en el centro. Una creación colectiva producida por el colectivo CREW333.

