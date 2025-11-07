FLM Périple d’un artiste dans un monde incertain Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

FLM Périple d’un artiste dans un monde incertain

Médiathèque Les Remp'Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-11-07 16:00:00

2025-11-07 18:00:00

2025-11-07

Marre des discours lisses ? Un artiste balance 20 ans de création entre crises, arnaques, interdictions, galères et coups de génie. Si t’as encore un peu de rage ou de curiosité viens. C’est humain et c’est réel.

Performance animée par Matthieu Exposito du collectif CREW333Tout public

Médiathèque Les Remp'Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

Tired of smooth talk? An artist balances 20 years of creation between crises, scams, bans, galleys and strokes of genius. If you’ve still got a bit of rage or curiosity: come along. It’s human and it’s real.

Performance hosted by Matthieu Exposito of the CREW333 collective

German :

Haben Sie genug von glatten Reden? Ein Künstler balanciert 20 Jahre seines Schaffens zwischen Krisen, Betrügereien, Verboten, Galeeren und Geniestreichen. Wenn du noch ein bisschen Wut oder Neugierde hast: Komm vorbei. Es ist menschlich und echt.

Performance unter der Leitung von Matthieu Exposito vom Kollektiv CREW333

Italiano :

Stanchi di chiacchiere? Un artista racconta 20 anni di creazione tra crisi, truffe, divieti, galee e colpi di genio. Se vi è rimasta un po’ di rabbia o di curiosità: venite con noi. È umano e reale.

Performance ospitata da Matthieu Exposito del collettivo CREW333

Espanol :

¿Cansado de palabras suaves? Un artista relata 20 años de creación entre crisis, estafas, prohibiciones, galernas y golpes de genio. Si aún le queda un poco de rabia o curiosidad: acompáñenos. Es humano y es real.

Actuación a cargo de Matthieu Exposito, del colectivo CREW333

