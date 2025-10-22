FLM Sons d’ombres et éclats muets Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin Toul

FLM Sons d'ombres et éclats muets

Médiathèque Les Remp'Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul Meurthe-et-Moselle

Mercredi 2025-10-22 13:00:00

2025-10-22 17:00:00

2025-10-22

À partir de courts films du XXème siècle éclats d’expressionnisme, silences poétiques, grimaces d’un monde ancien on compose. Des sons, des voix, du bruit, du souffle. On traduit en musique ce qui tremble à l’image. On détourne, on rythme, on déforme. Un atelier brut, sensoriel, drôle et grave. Une partition libre née du cinéma muet et de nos fureurs calmes.

Familles à partir de 8 ans

Gratuit places limitées (réservation obligatoire auprès de la Médiathèque Les Remp’Arts).

Animé par Mathieu REGNAULT du collectif CREW333Tout public

Médiathèque Les Remp’Arts Salle Pèlerin 9 Rue de Hamm Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 65 83 83 mediatheque@mairie-toul.fr

English :

From short films of the 20th century flashes of expressionism, poetic silences, grimaces of an ancient world we compose. Sounds, voices, noise, breath. We translate into music what trembles in the image. We divert, we rhythm, we distort. A raw, sensory, funny and serious workshop. A free score born of silent cinema and our own quiet fury.

Families aged 8 and over

Free places limited (reservation required at Les Remp’Arts Media Library).

Hosted by Mathieu REGNAULT of the CREW333 collective

German :

Aus kurzen Filmen des 20. Jahrhunderts expressionistische Ausbrüche, poetische Stille, Fratzen einer alten Welt wird komponiert. Klänge, Stimmen, Geräusche, Atem. Man übersetzt das, was im Bild zittert, in Musik. Man verfremdet, rhythmisiert und verzerrt. Ein roher, sensorischer, lustiger und ernster Workshop. Eine freie Partitur, die aus dem Stummfilm und unserer ruhigen Wut geboren wurde.

Familien ab 8 Jahren

Kostenlos begrenzte Plätze (Reservierung bei der Mediathek Les Remp’Arts erforderlich).

Moderiert von Mathieu REGNAULT vom Kollektiv CREW333

Italiano :

Dai cortometraggi del XX secolo lampi di espressionismo, silenzi poetici, smorfie di un mondo antico componiamo. Suoni, voci, rumori, respiri. Traduciamo in musica ciò che trema nell’immagine. Stravolgiamo, ritmiamo, distorciamo. Un laboratorio crudo, sensoriale, divertente e serio. Una partitura libera nata dal cinema muto e dalla nostra furia silenziosa.

Famiglie dagli 8 anni in su

Gratuito posti limitati (prenotazione obbligatoria presso la Mediateca Les Remp’Arts).

Condotto da Mathieu REGNAULT del collettivo CREW333

Espanol :

A partir de cortometrajes del siglo XX destellos de expresionismo, silencios poéticos, muecas de un mundo antiguo componemos. Sonidos, voces, ruido, aliento. Traducimos en música lo que tiembla en la imagen. Retorcemos, ritmamos, distorsionamos. Un taller crudo, sensorial, divertido y serio. Una partitura libre nacida del cine mudo y de nuestra furia silenciosa.

Familias a partir de 8 años

Gratuito plazas limitadas (imprescindible reservar en la Mediateca Les Remp’Arts).

Dirigido por Mathieu REGNAULT del colectivo CREW333

