Flo dans le game 2ème édition Florange samedi 6 septembre 2025.

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 18:00:00

2025-09-06

Après une première édition couronnée de succès, FLO’ DANS LE GAME fait son grand retour à Florange pour une deuxième édition encore plus immersive et festive !

FLO’ DANS LE GAME est un événement gratuit, ouvert à toutes et tous, passionnés de jeux vidéo ou simples curieux. Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir l’univers du gaming dans une ambiance conviviale et dynamique.Tout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est lapasserelle@mairie-florange.fr

English :

After a successful first edition, FLO? DANS LE GAME returns to Florange for an even more immersive and festive second edition!

FLO? DANS LE GAME is a free event open to all, whether you’re a video game enthusiast or just curious. Come alone, with family or friends to discover the world of gaming in a friendly and dynamic atmosphere.

German :

Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe wird FLO? DANS LE GAME seine große Rückkehr nach Florange für eine zweite, noch immer eindringlichere und festlichere Ausgabe!

FLO? DANS LE GAME ist eine kostenlose Veranstaltung für alle, die sich für Videospiele begeistern können oder einfach nur neugierig sind. Kommen Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden, um die Welt des Gaming in einer freundlichen und dynamischen Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

Dopo il grande successo della prima edizione, FLO? DANS LE GAME torna a Florange per una seconda edizione ancora più coinvolgente e festosa!

FLO? DANS LE GAME è un evento gratuito, aperto a tutti, appassionati di videogiochi o semplici curiosi. Venite da soli, in famiglia o con gli amici per scoprire il mondo del gioco in un’atmosfera amichevole e dinamica.

Espanol :

Tras una primera edición de gran éxito, FLO? DANS LE GAME vuelve a Florange para una segunda edición aún más envolvente y festiva

FLO? DANS LE GAME es un evento gratuito, abierto a todos, tanto a los aficionados a los videojuegos como a los curiosos. Venga solo, en familia o con amigos a descubrir el mundo de los videojuegos en un ambiente agradable y dinámico.

