Floirac en fête Monteils

Floirac en fête Monteils samedi 12 juillet 2025.

Floirac en fête

Monteils Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Repas

Début : Samedi 2025-07-12

2025-07-12

Au programme petit déjeuner tête de veau, laser game, vide grenier, repas, il y en aura pour tous les goûts.

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 81 20 44 93

English :

On the program: calf’s head breakfast, laser game, garage sale, meal there’s something for everyone.

German :

Auf dem Programm stehen: Kalbskopf-Frühstück, Lasergame, Flohmarkt, Essen für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Italiano :

Il programma prevede una colazione a base di testa di vitello, laser tag, una vendita di garage e un pasto per tutti i gusti.

Espanol :

El programa incluye un desayuno con cabeza de ternera, láser tag, una venta de garaje y una comida para todos los gustos.

