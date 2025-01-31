« Floor Work » atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive

« Floor Work » atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive vendredi 31 janvier 2025.

« Floor Work » atelier dansé au sol

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15€ la séance de 2h

Début : Samedi 2025-01-31 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-01-31 2025-03-28 2025-05-30 2025-09-27 2025-11-29

Floor Work, ou l’art de danser avec le sol comme un terrain de jeu. Rouler, glisser, chuter, rebondir… on joue avec la gravité !

Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com

English :

Floor Work, or the art of dancing with the floor as a playground. Rolling, sliding, falling, bouncing… we play with gravity!

German :

Floor Work, oder die Kunst, mit dem Boden als Spielfeld zu tanzen. Rollen, rutschen, fallen, hüpfen… wir spielen mit der Schwerkraft!

Italiano :

Floor Work, ovvero l’arte di danzare con il pavimento come campo da gioco. Rotolare, scivolare, cadere, rimbalzare… giochiamo con la gravità!

Espanol :

Floor Work, o el arte de bailar con el suelo como terreno de juego. Rodar, deslizarse, caer, rebotar… ¡jugamos con la gravedad!

