« Floor Work » atelier dansé au sol Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Hauterive vendredi 31 janvier 2025.
Salle des fêtes (1er étage de la mairie) Place de la mairie Hauterive Allier
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15€ la séance de 2h
Début : Samedi 2025-01-31 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-01-31 2025-03-28 2025-05-30 2025-09-27 2025-11-29
Floor Work, ou l’art de danser avec le sol comme un terrain de jeu. Rouler, glisser, chuter, rebondir… on joue avec la gravité !
+33 6 88 94 49 60 asso.inspira@gmail.com
English :
Floor Work, or the art of dancing with the floor as a playground. Rolling, sliding, falling, bouncing… we play with gravity!
German :
Floor Work, oder die Kunst, mit dem Boden als Spielfeld zu tanzen. Rollen, rutschen, fallen, hüpfen… wir spielen mit der Schwerkraft!
Italiano :
Floor Work, ovvero l’arte di danzare con il pavimento come campo da gioco. Rotolare, scivolare, cadere, rimbalzare… giochiamo con la gravità!
Espanol :
Floor Work, o el arte de bailar con el suelo como terreno de juego. Rodar, deslizarse, caer, rebotar… ¡jugamos con la gravedad!
